Переход в АПЛ в 23 года – взлет карьеры, которая в Англии может развиться еще круче. Но история Жан-Филиппа Гбамена в «Эвертоне» обратилась кошмаром. За два с половиной года полузащитник трижды выходил в основе, а между первым и вторым появлением прошло 738 дней. Впервые ивуариец выскочил в старте 17 августа 2019-го против «Уотфорда», в следующий раз – в матче второго раунда Кубка Лиги с «Хаддерсфилдом» 24 августа 2021-го. В промежутке между этими играми Гбамен оказался заперт в бесконечном цикле травм.

В команде отмечали устойчивый менталитет опорника, но двухлетний отрезок из травм стал настоящей проверкой. Медицинский штаб «Эвертона» работал не только с телом ивуарийца, но и с психологией. Наградой за стойкость стали аплодисменты на стадионе «Хаддерсфилда». Конечно, болельщики «ирисок» были расстроены неудачным трансфером за 25 млн евро, но больше они испытывали сочувствие к поломанному Гбамену. Чтобы вернуть форму, которая была до травм, полузащитник отправился в аренду в ЦСКА.

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Жан-Филипп Гбамен в процессе восстановления после травмы Фото: Getty Images

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26-летний Гбамен пережил несколько ужасающих травм с момента перехода из «Майнца» летом 2019-го. За два с половиной года он провел всего шесть матчей в АПЛ и два раза выходил в Кубках. Три игры он отбегал в сезоне-2021/22: последний выход – 19-минутное камео в декабрьском матче с «Челси» (1:1). Первая травма в Англии – повреждение квадрицепса, которое он получил практически сразу после трансфера. Далее последовали серьезные проблемы с ахиллом и коллатеральной связкой (находится в колене).

При этом у полузащитника остались шансы закрепиться в команде, даже несмотря на зимние подписания Донни ван де Бека и Деле Алли. Ведь когда Гбамен выздоравливал, то тут же получал минуты на поле, хотя при нем «Эвертон» поменял четверых тренеров. Аренда в ЦСКА – шанс показать Фрэнку Лэмпарду, что перед новым сезоном на него можно рассчитывать.

На подписании полузащитника в 2019-м настоял член совета директоров Марсель Брандс, плюс он понравился тренеру «Эвертона» Марку Силве. Гбамена поддержал и следующий босс «ирисок» Карло Анчелотти. К приходу итальянца в декабре 2019-го Жан-Филипп отыграл всего два матча и лечился уже несколько месяцев, но Карло все равно положительно отзывался об игроке. «Не видел его игру вживую, но на видео он был весьма неплох. Это современный игрок, который может играть на всех позициях в центре поля. Такой полузащитник нужен любой команде, рассчитываем на него в предстоящем сезоне», – отзывался Анчелотти летом 2020-го.

Итальянец понимал игрока, ведь сам в 20 с небольшим пропустил два года из-за травм. Но под его руководством Гбамен сыграл всего 11 минут. Опорник выскочил на замену в матче с «Кристал Пэлас» в 30-туре сезона-2020/21. Ивуариец только восстановился от разрыва ахилла и набирал форму, но уже через несколько дней после матча повредил коллатеральную связку и больше не играл при Анчелотти.

Жан-Филипп Гбамен выходит на замену в матче с «Кристал Пэлас» Фото: Getty Images

Несмотря на свежие подписания и уже имеющихся в клубе полузащитников, «Эвертон» уже несколько сезонов испытывает проблемы на этой позиции. Неразбериха в центре поля привела ко второму и последнему появлению Гбамена в основе на матче АПЛ – с прошлого старта в Премьер-лиге прошло 807 дней. Чудо случилось уже при Рафаэле Бенитесе, который доверился ивуарийцу в 10-м туре сезона-2021/22. Но игра с «Вулверхэмптоном» прошла провально для полузащитника, его заменили уже в перерыве.

В первом тайме «волки» разрывали соперника по центру: мощно давили и постоянно находили свободные зоны. Полузащитники «Вулверхэмптона» Рубен Невеш и Жоау Моутинью не получали никакой конкуренции. Гбамен следил за нападающим Хичхан Хваном, но постоянно упускал рывки южнокорейца. Сам Хван не забил, но партнеры воткнули два уже к 32-й минуте. За тайм Жан-Филипп не совершил ни одного успешного действия в обороне и даже не вступил ни в одно единоборство, зато дважды потерял мяч. В итоге ивуарийца подменил Фабиан Делф, который сам только восстановился после вывиха плеча.

Жан-Филипп Гбамен борется с Хичхан Хваном в матче с «Вулверхэмптоном» Фото: Getty Images

Бенитес объяснял выход полузащитника поиском новых вариантов в разваленной травмами полузащите, но после игры отметил трудности будущего Гбамена. Рафа не критиковал ивуарийца напрямую, но похвалил Делфа. «Фабиан – опытный игрок. Он не был в оптимальной форме после травмы, но может хорошо двигать и подключать партнеров вокруг. Нам это было необходимо, и, помимо интенсивности в борьбе за владение, он дал нам качество при игре с мячом. Делф был полезен», – подчеркнул испанец.

Аренда в ЦСКА – последний шанс для 26-летнего Гбамена зацепиться за «Эвертон», ведь Лэмпард, кажется, не сильно верит в его возвращение в основу. На одном из интервью, называя травмированных игроков, которые могут помочь «ирискам», Лэмпс не назвал Жан-Филиппа. Некогда блиставший в Бундеслиге полузащитник подошел к ключевому отрезку карьеры. Теперь все зависит только от него.

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