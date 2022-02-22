Министерство финансов США ввело санкции против футбольного клуба ЦСКА.

77,63% акций армейского клуба принадлежат государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая также попала под санкции со стороны министерства. Введение санкций связано с признанием России независимости ДНР и ЛНР.

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Чемпионат России Аренда в РПЛ, чтобы вернуться в Англию. Новичок ЦСКА прошел через ад 13 ЧАСОВ НАЗАД

Источник: официальный сайт Минфина США.

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