Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов объяснил необычные публикации в инстаграме.
– Что за трэш творится в вашем инстаграме?
Ad
– Разделение моей души и любви, деятелей политических приведет к совершенству, данному от бога. Ибо говорю не от себя, а от Бога, который спустил меня к вам!
Чемпионат России
Чепчугов снялся в проморолике ЦСКА перед матчем с «Зенитом»
– Может, вам не хватает внимания? В чем проблема?
– Людям не хватает веры в бога, а когда придет, будут ли готовы? – сказал Чепчугов.
В инстаграме Чепчугов, например, публиковал видео, на котором съел тарелку сигаретных окурков.
В интервью вратарь рассказывал о суицидальных мыслях и отношении к алкоголю.
Источник: «Спорт-Экспресс».
Кубок России
«Плакал как ребенок в грязном памперсе». Чепчугов – фанам ЦСКА
Чемпионат России
Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов съел тарелку сигаретных окурков
Реклама
Ad
Реклама
Ad