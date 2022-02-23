Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов объяснил необычные публикации в инстаграме.

– Что за трэш творится в вашем инстаграме?

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– Разделение моей души и любви, деятелей политических приведет к совершенству, данному от бога. Ибо говорю не от себя, а от Бога, который спустил меня к вам!

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– Может, вам не хватает внимания? В чем проблема?

– Людям не хватает веры в бога, а когда придет, будут ли готовы? – сказал Чепчугов.

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