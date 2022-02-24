Полузащитник «Хаммарбю» Виллиот Сведберг не перейдет в «Локомотив». Трансфер 18-летнего игрока сорвался из-за ситуации в Украине, сообщил спортивный директор шведского клуба Йеспер Янссон.

«Это был очень деликатный и сложный вопрос. Нам нужно было многое учесть, и мы подошли к этому очень серьезно. Как военная операция повлияла на срыв трансфера? Это сыграло очень существенную роль для нас. Мы могли отправить его и его семью в Россию. Но отнеслись к этому очень серьезно, это особая ситуация.

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Мы должны принять во внимание происходящие события, что и было сделано. К тому же не мы инициировали эти переговоры: мы не нуждались в продаже Сведберга. Но, конечно, военная операция сыграла очень большую роль: как с точки зрения морали, так и с точки зрения безопасности.

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Произошедшее явно сказывается. Мы все потрясены развитием событий, за которыми наблюдаем сейчас. Помимо морально-человеческого аспекта, есть также масса практических трудностей. Есть аспекты безопасности и много чего висит в воздухе. В более широком контексте мы связаны с правилами УЕФА и многим другим. Нам как отдельному клубу сложно бойкотировать нормы европейской ассоциации, но мы полностью поддерживаем протест Шведского футбольного союза против проведения в России матча плей-офф ЧМ-2022.

Что касается будущих трансферов, то в осуществлении сделки участвуют много сторон, в том числе и сам футболист. Пока наши футбольные органы, принимающие решения, не запрещают переходы в определенные чемпионаты. Но мне трудно представить, что мы будем продавать футболистов в клубы из России. И мне также трудно представить, что какой-либо игрок захочет пойти туда сейчас», – заявил Янссон в интервью Fotbollskanalen.

Источник: Fotbollskanalen

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