26 февраля в 19:00 по московскому времени в столице на стадионе «Открытие Арена» состоится главное дерби страны – «Спартак» против ЦСКА. Матч пройдет в рамках 19-го тура РПЛ – первого после зимней паузы.

В перереве между официальными играми команды провели немало товарищеских встреч с клубами из Европы и на двоих потерпели всего одно поражение – 24 января ЦСКА уступил 0:1 люксембургскому «Дюделанжу». Всего армейцы отыграли шесть встреч, в которых одержали четыре победы. «Спартак» же в семи подготовительных играх добыл три победы и четыре раза сыграл вничью. К очному поединку в чемпионате клубы подходят на четвертом (красно-синие) и на девятом (красно-белые) местах.

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По мнению букмекерской компании Winline, «Спартак» – фаворит предстоящего матча. На победу команды Паоло Ваноли можно поставить с коэффициентом 2,6 . Ничейный исход оценивается в 3,4 , а победа ЦСКА – в 2,9 . Также на сайте Winline вы найдете множество других вариантов для ставок. Например, на тотал голов больше 2,5 и «обе забьют» можно поставить с кэфом 2,29 , а на гол новичка красно-белых Шамара Николсона – за 3,25

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