Великое противостояние действительно обещает быть увлекательным и, возможно, самым загадочным за последнее время. Обе команды провели масштабную трансферную политику: армейцев пополнили четыре новичка, красно-белых – шесть.

Особое внимание приковано к главному тренеру «Спартака» – Паоло Ваноли достался суровый график на старте карьеры в Москве. Итальянец будет встречен трибунами с особым вниманием: часть болельщиков до сих злится на руководство за увольнение Руя Витории.

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Паоло Ваноли Фото: Getty Images

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Ближайшее дерби станет одним из самых тихих в истории. Болельщики красно-синих объявили об отказе звуковой и визуальной поддержки. К тому же активные фанаты «Спартака» и ЦСКА ранее выступали с заявлением об отказе посещения стадионов из-за внедрения Fan ID.

Кто пропустит матч

В составе ЦСКА нет потерь: даже Алан Дзагоев, который часто находится в лазарете, готов к дерби. Сложно сказать о физическом состоянии красно-синих новичков, но у них нет повреждений, мешающих дебютировать в большом матче.

У «Спартаке» обе потери в обороне: Павел Маслов травмирован с начала сезона, а Максимилиано Кофрие словил третью красную карточку за красно-белых – он пропустит дерби из-за дисквалификации.

КТО ПОБЕДИТ В ДЕРБИ? Спартак ЦСКА Будет ничья

Новички

Главная рокировка в составе «Спартака» случилась на тренерской скамейке: вместо Руя Витории команду возглавил Паоло Ваноли. Нового коуча встретили трансферами: из «Тироля» был выписан левый защитник молодежной сборной России Леон Классен, у «Шарлеруа» приобрели ямайского форварда Шамара Николсона, с «Янг Бойз» договорились о трансфере полузащитника Кристофера Мартинса. А еще красно-белые купили полузащитника Даниила Хлусевича у «Арсенала», из «Факела» прибыл вратарь Илья Свинов, из «Крыльев Советов» – Данил Пруцев. Но самый необычный трансфер зимы в контексте дерби – за «Спартак» теперь играет экс-защитник ЦСКА Никита Чернов.

ЦСКА усиливал состав за счет арендованных игроков. Из «Лилля» пришел полузащитник Юсуф Языджи, чей переход прогремел стыдным роликом про Наташ. Из «Ривер Плейт» пришел 23-летний колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, а «Эвертон» отправил в Москву опорника Жана-Филиппа Гбамена. Также на правах свободного агента контракт с армейцами подписал экс-форвард «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина.

Юсуф Языджи, «Лилль» Фото: Getty Images

Лицом к лицу

В матче первого круга ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря голу Антона Заболотного на 81-й минуте.

«Спартак» побеждал ЦСКА в трех последних очных матчах на «Открытие Арене».

В последних 10 дерби в рамках РПЛ армейцы одержали пять побед, «Спартак» побеждал четыре раза, ничья была зафиксирована лишь в одном случае.

За всю историю матчей между «Спартаком» и ЦСКА перевес на стороне красно-белых: 83 победы, 72 поражения и 37 ничейных результатов.

В последний раз игра «Спартака» и ЦСКА завершилась со счетом 0:0 в октябре 2003 года.

«Спартак» не проиграл дома в шести из восьми последних матчей.

Ориентировочные составы

«Спартак»

ЦСКА

Прогноз

Победа «Спартака»: 2,60

Ничья: 3,40

Победа ЦСКА: 2,90

Дерби станет для клубов первым официальным матчем в 2022 году, поэтому сделать объективный вывод о состоянии команд и предсказать фаворита – не самая простая задача. За «Спартак» говорит поддержка трибун и эмоции от дебютного матча с новым тренером. За ЦСКА – сложившаяся обойма игроков с минимальными вкраплениями новичков. Чего можно ожидать с точной уверенностью – так это голов. Уже более 18 лет команды не заканчивают дерби со счетом 0:0.

Где смотреть

Дерби стартует 26 февраля в 19:00 (мск). Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ» – трансляция начнется в 18:30. Если у вас нет ящика, то залетайте на наш онлайн

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