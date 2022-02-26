Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран включил сына в заявку на первый матч в российской Премьер-лиге.

Артем Юран находится среди запасных подмосковного клуба в матче против «Динамо». Сайт «Химок» гласит, что 24-летний футболист включен в молодежный состав клуба 25 февраля. Сайт РПЛ сообщает, что он внесен в заявку «Химок» 22 февраля. Юран-младший не провел ни одной встречи в чемпионате России.

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