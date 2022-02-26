ЦСКА обыграл «Спартак» (2:0) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.
Первый тайм подарил зрителям несколько опасных моментов: на 14-й минуте дебютант ЦСКА Хорхе Карраскаль из-за пределов штрафной проверил Александра Селихова, который сначала поймал мяч, а затем чуть не выронил на ногу Антону Заболотному. В конце первой половины Квинси Промес был близок к голу, но угодил в штангу.
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Второй тайм начался весело: Кристофер Мартинс сфолил на Юсуфа Языджи в 20 метрах от ворот Селихова. Турецкий нападающий идеально обвел стенку и забил дебютный мяч за ЦСКА. На 63-й минуте Роман Зобнин был близок к тому, чтобы сравнять, но с близкого расстояния не пробил Игоря Акинфеева.
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На 79-й минуте все вопросы решил вышедший на замену Бахтиер Зайнутдинов. Иван Обляков с левого фланга прострелил в опорную зону, откуда Зайнутдинов пробил в левый угол.
После матча ЦСКА остался на четвертом месте в чемпионате, а «Спартак» на девятом. Однако красно-белые могут опуститься на десятое место в случае победы «Рубина» в этом туре.
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