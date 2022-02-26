26 февраля состоялось дерби между московскими клубами ЦСКА и «Спартак». Матч закончился победой армейцев со счетом 2:0, и это была одна из самых тихих и унылых игр за историю столичного противостояния.

Активные болельщики ЦСКА отказались от звуковой поддержки команды, о чем заранее сообщили в телеграм-канале фанатов ЦСКА.

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«Армейцы! Уже завтра нас ждет 70-е в российской истории Дерби всея Руси, которое пройдет в Тушино. С сожалением вынуждены сообщить собирающимся посетить матч, что на гостевом секторе в этот день не будет осуществляться ни звуковая, ни визуальная активная поддержка. Просим всех отнестись с пониманием. Вперед, ЦСКА!» – говорилось в сообщении.

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А фанаты «Спартака» и вовсе бойкотировали игру из-за введения паспорта болельщика. Вот как прокомментировал ситуацию вице-президент РФС Денис Соловьев.

– Сегодня на матче не было активных фанатов «Спартака» из-за паспорта болельщика. Как вам атмосфера? Вам не кажется, что нужно что-то делать с этим?

– На самом деле, сегодня не было ощущения, что стадиону чего-то не хватает. Было много шума. Поддерживали довольно активно. Я не почувствовал какого-то дефицита боления. Может, вы как-то по-другому это видели.

– Пустые трибуны заметны.

– Один вираж пустой, а один-то занят. С Fan ID это такая история. Есть закон. Но при этом нет никаких вводных, подробностей. Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы сделать это более дееспособным инструментом. Чтобы это была не просто карточка, которая идентифицирует, но чтобы туда были заложены и какие-то бенефиты.

– Была информация, что не успеют оборудовать стадионы.

– Вопросы больше к клубам, к РПЛ. Не особо внимательно слежу за ситуацией. Фоном проходит информация.

– А что вы могли бы предложить болельщикам с Fan ID?

– Мы разрабатываем, в том числе и с партнерами РПЛ, РФС цифровые платформы. Не хочу говорить ничего конкретного, потому что нет ничего подписанного. Было бы странно, если бы я сейчас что-то сказал, а этого не случилось. Поэтому работа идет.

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