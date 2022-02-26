«Спартак» и ЦСКА составили самую мощную вывеску рестарта РПЛ. Столичное дерби предвещало дебют Паоло Ваноли, смотр новых футболистов и свежих ходов в тактике. Ожидания во многом оправдались, хотя на результате сказалась пауза в официальных играх.

«Спартак» задействовал схему с тремя центральными защитниками. Одним из центрдефов оказался Руслан Литвинов. Без мяча Ваноли использовал расстановку 5-3-2, которая перетекала в 5-2-3 для прессинга против первой линии ЦСКА.

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Передняя линия «Спартака» после перехода на 5-2-3 Фото: Other Agency

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В атаке «Спартак» положился на включения из средней линии в штрафную. Хозяева использовали двух форвардов, Александра Соболева и Куинси Промеса. Рядом с ними по полуфлангам забегали партнеры, что отвлекало защитников ЦСКА.

Пример – на скриншоте ниже. Роман Зобнин включился в правый полуфланг и отвлек двух игроков ЦСКА. Промес получил больше свободы в центре и принял передачу. Куинси мог пропустить мяч – тогда пас докатился бы до Кристофера Перейры, который рванул левее.

Рывки Зобнина и Перейры в полуфланги «Спартака» Фото: Other Agency

Перейра оказался единственным новичком, который вышел в основе «Спартака». Полузащитник повторил судьбу Н’Голо Канте. Люксембуржца тоже воспринимали как классического опорника. На деле Кристофер исполнил функции восьмерки с активными включениями в штрафную. Звезда «Челси» прошел аналогичный путь.

Задумка Ваноли вокруг полуфлангов сработала и перед самым впечатляющим моментом «Спартака» – выстрелом Промеса в крестовину. В роли отвлекающего выступил Литвинов.

Включение Литвинова отвлекло двух игроков ЦСКА перед ударом Промеса в крестовину Фото: Other Agency

Если обобщить, Ваноли поставил на прямолинейную игру средней линии. Полузащитники «Спартака» насыщали штрафную, чтобы напрячь плотную первую линию ЦСКА. С одной стороны, хозяева выбили больше ожидаемых голов (0,94 против 0,86). С другой, уступили по реальным.

Алексей Березуцкий тоже включил расстановку с тремя центральными защитниками. Отличие состояло в работе средней линии. В полузащите ЦСКА выделялись опорник (Жан-Филипп Гбамен) и десятка с восьмерками (Юсуф Языджи, Хорхе Карраскаль, Хесус Медина).

Расположение Языджи, Карраскаля и Медины в атаке ЦСКА против «Спартака» Фото: Other Agency

Всю среднюю линию ЦСКА заселили новички. Дебютанты мощно вложились в результат команды. Дело не только в голе Языджи. Юсуф вошел в топ-3 команды по xGChain, общему вкладу в ожидаемые голы (0,17). На первом месте оказался Карраскаль (0,79).

Березуцкий, в отличие от Ваноли, освободил полузащитников от строгих и прямолинейных функций. ЦСКА получил преимущество. Соперники по дерби на двоих потеряли мяч почти 50 раз. В условиях частого брака – видимо, на фоне сборов – техничность в передней линии принесла гостям результат.

Дерби показало как схожести, так и различия между новыми версиями столичных команд. Проект Ваноли более строгий. Тактика Березуцкого предлагает большую свободу новичкам. Обе стратегии должны пройти проверку дистанцией.

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