Клубы российской Премьер-лиги зафиксируют евро по курсу 90 рублей. Вопрос о фиксации курса поднял владелец «Спартака» Леонид Федун во время экстренного собрания клубов.
На собрании обсуждали актуальные экономические вопросы. Федун предложил зафиксировать курс применительно к зарплатам и трансферам внутри страны. Он отметил, что в составе красно-белых играет множество легионеров, которым выплачиваются деньги в евро. Представители других команд поддержали инициативу, в результате чего принято коллективное решение зафиксировать курс евро на отметке 90 рублей. В ближайшее время РПЛ подготовит соответствующее письмо, которое будет нести рекомендательный характер для клубов в переговорах с иностранными игроками по снижению зарплаты.
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Источник: «РБ Спорт».
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