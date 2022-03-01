Московский «Локомотив» объявил об освобождении от должности главного тренера команды немца Маркуса Гисдоля.
Исполняющим обязанности в клубе назначен помощник Гисдоля Марвин Комппер. Он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России, а также в Российской Премьер-лиге, говорится на сайте красно-зеленых.
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Ситуацию в «Локомотиве» в связи с уходом Гисдоля прокомментировал спортивный директор Томас Цорн: «Сегодня утром представитель Гисдоля проинформировал меня о решении Маркуса покинуть должность главного тренера «Локомотива». С клубом по этому решению Маркус лично не контактировал. Вместе с ним клуб покинул его помощник Лутц Зибрехт.
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Что касается всех остальных иностранных сотрудников и легионеров нашего клуба, обстановка спокойная и все готовятся к кубковому матчу в четверг. Единственный игрок, который очень переживает и с кем мы плотно обсуждаем ситуацию – это Пабло».
По данным журналиста Ивана Карпова, Гисдоль покинул Россию под давлением семьи и немецкой федерации футбола, где ему заявили: «Если останешься сейчас в России – в Германии больше работать не будешь».
Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную страны от участия в международных соревнованиях.
В связи с падением рубля владелец «Спартака» Леонид Федун предложил зафиксировать зарплаты игроков по курсу 90 евро.
Источник: сайт «Локомотива», телеграм-канал Карпова
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