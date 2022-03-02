Владелец «Спартака» Леонид Федун, являющийся вице-президентом нефтяной компании «Лукойл», заявил, что продолжит финансировать клуб, несмотря на возникшие трудности. Ранее появилась информация, что Федун лишился до 80% своего состояния из-за непростой ситуации на финансовых рынках и обвала акций «Лукойла».
«Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», – сказал Федун.
Напомним, что в декабре 2021 года Федун был включен в топ-10 самых успешных бизнесменов России, его состояние оценивалось в 11,67 миллиарда долларов.
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Источник: «Матч ТВ».
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