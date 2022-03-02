«Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Даниэлем Фарке. Немецкий менеджер проработал в России чуть больше 1,5 месяцев – его назначили в середине января 2022 года.

Вместе с Фарке клуб покинули его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Исполняющим обязанности главного тренера станет Алексей Антонюк.

Ad

Под руководством Фарке «Краснодар» не провел ни одного официального матча: семь товарищеских, четыре победы.

Чемпионат России Налог и лимит на тренеров-иностранцев. Кто душит приезжих коучей 18/01/2022 В 08:00

Чемпионат России Канчельскис – о Фарке: «Смешно. Взяли бы из «Ливерпуля» или «Челси» 13/01/2022 В 11:59