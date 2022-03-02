«Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Даниэлем Фарке. Немецкий менеджер проработал в России чуть больше 1,5 месяцев – его назначили в середине января 2022 года.
Вместе с Фарке клуб покинули его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Исполняющим обязанности главного тренера станет Алексей Антонюк.
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Под руководством Фарке «Краснодар» не провел ни одного официального матча: семь товарищеских, четыре победы.
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1 марта Россию покинул другой немецкий тренер Маркус Гисдоль, который работал в «Локомотиве».
Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную страны от участия в международных соревнованиях.
Источник: сайт «Краснодара»
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