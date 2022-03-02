Главный тренер сборной России Валерий Карпин в ближайшее время может занять аналогичную должность в московском «Локомотиве».

В конце марта у менеджера национальной команды заканчивается контракт с РФС, после чего он сможет подписать контракт с железнодорожниками. По данным телеграм-канала «ЭкСпорт Клипина», накануне Карпина заметили выходящим из офиса московского клуба в Черкизове.

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