Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий покинул клуб.
«2 марта по просьбе футболиста досрочно прекращено действие его контракта. В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом. Сине-бело-голубые и его болельщики благодарят Ярослава Ракицкого за время, проведенное в Санкт-Петербурге, за профессиональное и страстное отношение к игре.
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Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях», – говорится в заявлении «Зенита».
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Контракт украинского футболиста действовал до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что Ракицкий не хотел его продлевать. В составе питерского клуба Ярослав выиграл три чемпионата России, два Суперкубка России и Кубок России.
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