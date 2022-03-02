2 марта Валерий Карпин стал самым востребованным тренером дня. На коуча сборной России обратили внимание сразу два клуба, которые потеряли тренеров – «Локомотив» и «Краснодар».
Об интересе «Локомотива» к Карпину сообщил «Матч ТВ», но Томас Цорн опроверг информацию. «Клуб на данный момент ни с кем не ведет переговоры на пост главного тренера», – сказал «Чемпионату» спортивный директор железнодорожников.
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Томас Цорн
Фото: Getty Images
Чемпионат России
Карпин в конце марта может возглавить «Локомотив»
Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» будет Дмитрий Лоськов, У Марвина Комппера нет подходящей лицензии, но именно он будет готовить команду к матчам, сообщил «СЭ». Ранее клуб покинул Маркус Гисдоль.
2 марта «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Даниэлем Фарке и его штабом. Немецкий менеджер проработал в России чуть больше 1,5 месяцев – его назначили в середине января 2022 года. Об интересе «быков» к Карпину сообщил «СЭ».
ГДЕ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ КАРПИН?
Но все слухи опроверг лично тренер сборной России.
«Это неправда. Ко мне никто из названных клубов не обращался», – цитирует Карпина «РБ-Спорт».
Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров. Контракт Карпина со сборной России рассчитан до конца марта 2022 года.
«Зенит» тоже несет потери. Санкт-Петербург покинул важный футболист.
«Краснодар» сдался и наконец поставил на иностранца. Должно было получится круто.
Источники: «Матч ТВ», «Чемпионат», «СЭ», «РБ-Спорт»
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