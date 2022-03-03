«Краснодар» по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих футболистов: Вандерсон, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Жуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла. Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны», – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что команду покинет и Гжегож Крыховяк, которого нет в списке от пресс-службы «Краснодара». Однако, как отмечали источники, именно польский легионер убедил иностранцев покинуть клуб. Возможно, с ним контракт будет расторгнут, а не приостановлен.

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2 марта «Краснодар» покинул тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке. Немецкий менеджер проработал в России чуть больше 1,5 месяцев – его назначили в середине января 2022 года.

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