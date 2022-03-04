Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о ссоре с главным тренером Сандро Шварцем.
– Ордец мне рассказывал, что за все время Сандро Шварц по-настоящему сорвался лишь однажды – и то на сборах. На кого кричал?
Ad
– На меня! Это было на сборе в Австрии: во время игры Сандро сделал замечание, а я взмахнул руками. И это, конечно, было неправильно. В перерыве Шварц завел меня в душевую и начал кричать: «Ты не имеешь права [так делать]!» Я пытался что-то сказать, но его было не остановить: «Нет! Стоп!» Ох! На следующий день мы поговорили и друг друга поняли. У нас с Сандро очень правильные отношения. Знаю, что он видит во мне помощника: я для него как проводник идей и мыслей в коллективе; человек, который перед игрой может произнести мотивационную речь, подбодрить тех же Заху с Тюкой. Поэтому с моей стороны, конечно, было некорректно подавать такой пример, после которого все остальные могли подумать: «А-а, то есть так можно?» Мы все обсудили, каждый сделал выводы – такого больше не повторялось. Но тот случай я запомнил на всю жизнь, – сказал Паршивлюк.
Чемпионат России
Налог и лимит на тренеров-иностранцев. Кто душит приезжих коучей
Кто такой Сандро Шварц? Он дважды финишировал с «Майнцом» в Бундеслиге за пределами топ-10.
Налог и лимит на тренеров-иностранцев. Как Гершкович, Канчельскис, Газзаев и другие жалуются на приезжих коучей.
Источник: «Спорт-Экспресс».
Чемпионат России
Семак молится на бразильцев. Без них «Зенит» уязвим
Чемпионат России
Шварц: «Отмена лимита не перевернет ситуацию с футболом в России»
Реклама
Ad
Реклама
Ad