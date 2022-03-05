Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) исключила из списка своих членов российскую Премьер-лигу и Футбольную национальную лигу. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации на официальном сайте.

EPFL – европейская спортивная организация со штаб-квартирой в Ньоне. Она основана в 2005 году и объединяет 30 профессиональных футбольных лиг. РПЛ входила в состав ассоциации с 2007 года, а ФНЛ приняли в EPFL четыре года спустя.

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