«Краснодар» объявил о расторжении контракта со шведским атакующим полузащитником Виктором Классоном. Соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон.
30-летний футболист выступал в РПЛ с 2017 года, провел за «быков» 147 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.
Ad
Ранее «Краснодар» договорился с восемью легионерами о приостановлении действия контрактов. Среди игроков был и Классон.
Чемпионат России
«Краснодар» отпустил всех легионеров
«Быки» уже заняты поисками нового главного тренера, ведь из клуба ушел Даниэль Фарке. Основной вариант очень очевидный.
Источник: сайт «Краснодара»
Чемпионат России
Дзюба, Бакаев и Азмун. Топы РПЛ, у которых летом истекут контракты
Евро-2020
Что в Европе пишут об игроках РПЛ? Крал – мишень, Влашич – топ
Реклама
Ad
Реклама
Ad