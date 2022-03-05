«Краснодар» объявил о расторжении контракта со шведским атакующим полузащитником Виктором Классоном. Соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон.

30-летний футболист выступал в РПЛ с 2017 года, провел за «быков» 147 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.

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Ранее «Краснодар» договорился с восемью легионерами о приостановлении действия контрактов . Среди игроков был и Классон.

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