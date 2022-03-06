Главный тренер сборной России Валерий Карпин, возможно, снова будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.

К коучу нему проявляют интерес многие клубы. Один из основных вариантов для Карпина – возвращение в «Ростов», он уже обсуждает с руководством возвращение. Если стороны достигнут понимания, то Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и сборной.

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