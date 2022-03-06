«Локомотив» может получить техническое поражение в матче 20-го тура чемпионата России против «Химок».

В стартовом составе «железнодорожников» вышел нападающий Ян Кухта – форвард заработал дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбыл ее. На этом основаним «Химки» могут подать протест, и член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков сообщил, что красно-черные намерены это сделать.

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«Мы были удивлены заявкой «Локомотива». Мы знали, что Кухта должен был отбыть дисквалификацию. Закон един для всех. Сейчас еще раз изучим регламент. Если это действительно нарушение, то подадим в адрес «Локомотива» протест», – сказал Терюшков.

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В матче 19-го тура чешской лиги между «Баником» и «Славией» Кухта сыграл рукой. Он остановил мяч, который летел в ворота. За это судья удалил игрока, он получил дисквалифицию на один матч, но не отбыл ее в Чехии.

Статья 12 регламента ФИФА «Применение дисциплинарных санкций» гласит: «Любое дисциплинарное взыскание на срок до четырех матчей или до трех месяцев, наложенное на игрока бывшей ассоциацией, но еще не исполненное (полностью) к моменту трансфера, должно быть применено новой ассоциацией». Существует специальная система уведомлений при выдаче международного трансферного сертификата и регистрации трансфера в системе, используемой ФИФА.

Матч завершился победой «Локо» со счетом 3:2, один из мячей забил Кухта, также отличились Джирано Керк и Уилсон Исидор. Последний перешел в «Локомотив» по совету одноклубника Александра Головина. Российский полузащитник сказал о красно-зеленых несколько приятных слов

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