Президент России Владимир Путин подписал документ о внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ».
Путин внес поправки в понятие «Конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта» и «Инсайдерская информация». По новому закону в конфликт интересов входит:
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- Подкуп спортсменов, тренеров, судей, руководителей команд, других участников или организаторов соревнования, принуждение или склонение их к оказания такого влияния или совершение этих действий по предварительному сговору с ними;
- Получение спортсменами, тренерами, судьями, руководителями команд, другими участниками или организаторами денег, ценных бумаг или иного имущества, пользование услугами имущественного характера, извлечение других выгод ил преимуществ или их предварительный сговор;
- Использование, распространение и/или предоставление инсайдерской информации в сфере физкультуры и спорт, доступ к которой возникает при осуществлении трудовой или иной деятельности по договору с организатором;
- Непринятие мер по предотвращению конфликта интересов в сфере физкультуры и спорта;
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По новому закону инсайд – это «информация, составляющая коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также иная информация, определяемая в качестве таковой общероссийской спортивной федерации в отношении развиваемого ею вида/видов спорта и/или проводимых ею официальных спортивных соревнований либо профессиональной спортивной лигой в отношении проводимого ею профессионального спортивного соревнования».
Президент постановил, чтобы спортивные федерации утвердили перечни инсайдерской информации и выложили их в интернет в течение пяти дней с момента утверждения.
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