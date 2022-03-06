Московский «Спартак» победил «Динамо» в матче 20-го тура чемпионата России со счетом 2:0. Красно-белые забили два мяча уже в первом тайме. На 26-й минуте Шамар Николсон вколотил первую банку в основе «Спартака», а на 37-й Куинси Промес красивым ударом из-за штрафной пробил в девятку ворот Антона Шунина.

Бело-голубые остались в меньшинстве еще до перерыва. Защитник Гильермо Варела схватил два быстрых фола на 42-й и четвертой добавленной минутах за нарушение на Зелимхане Бакаеве и получил красную карточку от арбитра Сергея Карасева.

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«Спартак» одержал первую победу в Премьер-лиге после возобновления чемпионата и зимней паузы. Красно-белые остались на девятом месте в РПЛ, набрали 26 очков в 20 турах и отстают от топ-8 на два балла. «Динамо» по-прежнему второе в турнирной таблице, но в понедельник, 7 марта, «Зенит» в случае победы над «Уфой» может оторваться на пять очков.

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