Зимой Паоло Ваноли приехал спасать «Спартак» от забвения: красно-белые прозябали в середине турнирной таблицы РПЛ, мало забивали, но радовали результатами в Европе. Но руководству москвичей этого было мало, особенно в 100-летний юбилей, когда от команды жаждали борьбы за чемпионство.

Итальянец моментально перестроил команду и отбросил некоторые требования Руя Витории, добавив щепотку идей Антонио Конте, с которым Ваноли ранее работал в «Челси» и «Интере». В какой-то степени это нельзя назвать тактическими новшествами, ведь многие принципы были знакомы игрокам благодаря Доменико Тедеско. Ваноли отталкивается от схемы с тремя центральными защитниками, но чередует осторожные 3-5-2 с более атакующими 3-4-3.

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Паоло Ваноли Фото: Getty Images

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В первом случае идет ставка на агрессивных латералей, единолично контролирующих фланги и шугающие соперника радиоуправляемыми кроссами, а также пару форвардов. Как правило, Ваноли ориентируется на сочетание таргетмена и менее высокорослого атакующего футболиста: один из них играет в оттяжке, а другой терзает защитников рывками.

При схеме 3-4-3 латерали оказывают меньшее влияние на атаку (но по-прежнему очень важны) и позволяют сверкнуть инсайдам. Их задача состоит в смещениях с фланга в центр – в подобной роли прекрасно проявляются сильные стороны Зелимхана Бакаева и Куинси Промеса, который подобным трюком забил красоту в ворота «Динамо».

Для многих схема 3-X-X означает упрощенный футбол и бесконечные забросы на таргетмена. Ваноли разрушает стереотип и требует выхода из обороны через короткий пас, а в случае агрессивного прессинга вынуждает подключаться к розыгрышу центрального полузащитника. Чаще всего на помощь приходит техничный Наиль Умяров, получивший признание у тренерского штаба и превратившийся в железного игрока основы. Из этого состоит идеальная полузащита Ваноли: пока один центрхав кормит нападающих обостряющими передачами, другой (Кристофер Перейра или Роман Зобнин) нацелен на разрушение и агрессивный отбор. Но и Перейру, и Зобнина полностью от созидающих обязанностей никто не освобождает.

Впрочем, адаптация к сопернику не ограничивается переключением схемы. В дерби с ЦСКА Ваноли удивил ролью Руслана Литвинова – номинальный защитник постоянно подключался к атакам и насыщал правый полуфланг. А против «Динамо» ставил на дерзкие рывки фланговых футболистов, не ограничивая их свободу: красно-белые пошли в обводку 19 раз, 11 попыток оказались успешными.

Куинси Промес, «Спартак» Фото: Getty Images

«Спартак» также агрессивнее включается в прессинг, но действует намного вдумчивее. Игроки садятся в компактный блок перед центральными защитниками соперника и терпеливо ждут триггер для начала давления. Иногда это может быть технический брак, а иногда – конкретный игрок. При необходимости форварды прессингуют вплоть до вратаря, чтобы спровоцировать его на ошибку.

Важно, что Ваноли требует от игроков тактической дисциплины, но не подавляет полностью креатив. «Схема будет зависеть от игроков. Но в современном футболе она может меняться несколько раз по ходу матча. Важно, что решает не расстановка, а характер, психология, менталитет команды», – заявил тренер на первой пресс-конференции.

Паоло действительно делает большую ставку на атмосферу. На сборах футболисты улыбались, а сам тренер переключался на русский язык и веселился с Артемом Ребровым и Андреем Ещенко. Ветераны по-прежнему играют немаловажную роль в клубе, несмотря на завершение игровой карьеры. Ребров занимает должность технического координатора и принимает участие в селекционных вопросах, а Ещенко вошел в тренерский штаб.

«В мои задачи входит обеспечение контакта между командой и тренерским штабом, донесение философии и модели игры до футболистов. Ваноли – честный, требовательный, досконально разбирается в футболе и обращает внимание на детали. Паоло эмоционально заряжен, ему важна 100-процентная отдача от каждого», – рассказал Андрей о работе тренерского штаба. Заряженность коуча проявилась во всей красе в дерби с ЦСКА, во время которого итальянец кричал на всех подряд и кидался бутылками.

Паоло Ваноли Фото: Getty Images

Ваноли не устроил революцию в «Спартаке», но определенно освежил команду и стал рациональнее использовать имеющиеся ресурсы. Он дает шанс всем игрокам и опровергает наличие любимчиков. Тренера раскритиковали из-за замены Георгия Джикии на атакующего футболиста в конце дерби против ЦСКА, но это подтверждает, что перед ним нет авторитетов.

Возможно, это приведет к успеху и принесет стабильность красно-белым. А возможно, это лишь начало нескончаемого цикла тренеров «Спартака», который избежал лишь Доменико Тедеско.

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