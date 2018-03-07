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Арбитр Сельдяков – о словах Манчини: «Любому рефери РФПЛ будет лестна похвала такого тренера»
Арбитр затроллил итальянского коуча «Зенита».
Главный судья матча 21-го тура Чемпионата России между «Зенитом» и «Амкаром» Владимир Сельдяков прокомментировал непоказанную красную карточку в конце матча, а также послематчевое флэш-интервью главного тренера петербуржцев Роберто Манчини, который в саркастической манере трижды назвал рефа лучшим арбитром в мире.
«Сначала не думал, что до этого (протеста «Зенита») дойдет, но представители «Зенита», посмотрев запись, зашли и в корректной форме подали протест на момент с Зайцевым», – сказал Сельдяков в интервью «Спорт-Экспрессу».
«Наверное, любому рефери РФПЛ будет лестна похвала такого тренера, который поработал в АПЛ, Серии А. Пытаюсь убрать иронию и оставить то, что сказал великий тренер. Это приятно, что мои действия так оценили».
- Сельдяков удалил во втором тайме двух футболистов «Зенита», но в добавленное время не показал красную карточку получившему второе предупреждение защитнику «Амкара» Зайцеву.
- Матч закончился вничью 0:0. «Зенит» подал протест и потребовал переигровку, но КДК РФС отклонил просьбу аннулировать результат игры.