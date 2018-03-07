Арбитр Сельдяков – о словах Манчини: «Любому рефери РФПЛ будет лестна похвала такого тренера»

Главный судья матча 21-го тура Чемпионата России между «Зенитом» и «Амкаром» Владимир Сельдяков прокомментировал непоказанную красную карточку в конце матча, а также послематчевое флэш-интервью главного тренера петербуржцев Роберто Манчини, который в саркастической манере трижды назвал рефа лучшим арбитром в мире.

«Сначала не думал, что до этого (протеста «Зенита») дойдет, но представители «Зенита», посмотрев запись, зашли и в корректной форме подали протест на момент с Зайцевым», – сказал Сельдяков в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Наверное, любому рефери РФПЛ будет лестна похвала такого тренера, который поработал в АПЛ, Серии А. Пытаюсь убрать иронию и оставить то, что сказал великий тренер. Это приятно, что мои действия так оценили».

Сельдяков удалил во втором тайме двух футболистов «Зенита», но в добавленное время не показал красную карточку получившему второе предупреждение защитнику «Амкара» Зайцеву.

Матч закончился вничью 0:0. «Зенит» подал протест и потребовал переигровку, но КДК РФС отклонил просьбу аннулировать результат игры.

Будь в контакте со спортом