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Зенит - Локомотив
Суперкубок России - 6 июля 2019
Футбол, Суперкубок России. Следите за матчем Зенит – Локомотив на Eurosport.ru! 6 июля 2019 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Юрий Семин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Зенит и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Мы едва очухались от прошлого русского сезона, как уже начинается новый. «Зенит» с «Локомотивом» играют на новом стадионе «Динамо» за Суперкубок страны.