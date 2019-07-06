Зенит
    -
    1:00
    06.07.19
    VTB Arena
    Локомотив
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      Зенит - Локомотив
      Суперкубок России - 6 июля 2019

      Футбол, Суперкубок России. Следите за матчем Зенит – Локомотив на Eurosport.ru! 6 июля 2019 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Юрий Семин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Зенит и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Мы едва очухались от прошлого русского сезона, как уже начинается новый. «Зенит» с «Локомотивом» играют на новом стадионе «Динамо» за Суперкубок страны.

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