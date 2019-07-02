Нападающий «Зенита» Артем Дзюба анонсировал матч за Суперкубок России, в котором петербургский клуб сыграет с московским «Локомотивом».

«Всем привет, я Артем Дзюба. Скоро у нас матч за Суперкубок на новом стадионе «Динамо». Приглашаю всех 6 июля, там я еще не забивал. Маринато Гилерме, готовься, я уже иду за тобой», – сказал 30-летний Дзюба на видео в инста-сториз и очень по-доброму улыбнулся.

«Зенит» стал чемпионом России, опередив «Локомотив» и «Краснодар».

«Локомотив» взял Кубок, выиграв в финале у «Урала» (1:0).

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