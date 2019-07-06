Русский футбол возвращается на большие экраны раньше топовых европейских лиг: сегодня вечером «Зенит» и «Локомотив» на новеньком отреставрированном стадионе «Динамо» разыграют Суперкубок.

В Петербурге трофей побывал четыре раза, если не считать советскую победу после чемпионского сезона 1984 года. У железнодорожников с Суперкубком складывается не так хорошо, как с Кубком – они выигрывали дважды, оба раза – при Юрии Семине в начале прошлого десятилетия.

Кто посмотрит матч по ТВ

«Зенит» в летнее трансферное окно усилился бразильцем Дугласом Сантосом и, кажется, таки забрал у «Рубина» Сутормина – Семак попросил разобраться с этим переходом «Газпром» и лично Алексея Миллера. Заявки команд пока не опубликованы, но Сантос наверняка может дебютировать в новом клубе. Вильмар Барриос отдыхает после Кубка Америки, а еще неясно, выйдет ли на поле восстанавливающийся Далер Кузяев.

У москвичей не сыграют Фарфан, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес и Ротенберг. «Локо» выкупил Гжегожа Крыховяка и взял у «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Странная история произошла с приобретением у «Крузейро» защитника Мурило – трансфер был оформлен без одобрения Семина, и тренер не взял новичка на предсезонный сбор. При этом Палыч заявил, что игрок сыграет в матче за Суперкубок. Непонятки и с Кверквелией – он то ли в «Рубине», то ли нет. А еще клуб покинули Игорь Денисов и Дмитрий Тарасов.

Форма

На сборах «Зенит» выиграл четыре товарищеских матча из четырех. Австрийский «Ваккер» пал со счетом 1:6, венгерскому «Гонведу» вкатили три безответных мяча. С более статусными клубами – «Левски» и «Црвеной Звездой» – возникли небольшие заминки, но петербуржцы все же выиграли оба матча со счетом 1:0. Спасителем традиционно был Сердар Азмун.

Статистика москвичей чуть хуже – две победы (над «Аустрией» и «Злином») и одна нулевая ничья (с «Жилиной»). Форма лучших на данный момент русских клубов примерно равна и далека от идеала, поэтому есть причины предвкушать вязкий футбол с минимумом голов. Хотя Дзюба, Азмун и Смолов наверняка будут стараться.

Кто что сказал

Инициаторами топ-дуэли стали Артем Дзюба и Маринато Гилерме. Нападающий бросил голкиперу вызов, заявив, что еще не забивал на новом стадионе «Динамо». «Гилерме, готовься, я уже иду за тобой», – сказал 30-летний Дзюба и улыбнулся доброй улыбкой видящего жертву аллигатора. «Тема, я тебя жду, брат! Но шансов не будет! Увидимся в субботу», – ответил русский бразилец.

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»: «Не думаю, что и у нас, и у «Локомотива» серьезно изменился состав. У них есть небольшие изменения, но состав практически тот же. «Локомотив» – один из лидеров Российской Премьер-лиги, команда, которая в позапрошлом сезоне выиграла турнир, а в прошлом – боролась за золото. Соперник очень серьезный. Ждем интересной игры». (официальный сайт «Зенита»)

Юрий Семин, главный тренер «Локомотива»: «Зенит» и в прошлом сезоне был серьезным соперником, а с такими приобретениями стал еще сильнее. Главное, сыграть всем вместе за наших болельщиков и привезти приз домой. Дополнительное время в Суперкубке – это лишнее. Лучше бы сразу били пенальти». (официальный сайт «Локомотива»)

Лицом к лицу

У «Зенита» – 4 Суперкубка России и один советский, «Локо» брал трофей дважды.

В чемпионате России-2018/19 очные матчи завершились победой «Зенита» (5:3) и ничьей (1:1).

«Локомотив» не выигрывал Суперкубок с 2005-го года.

Оба раза железнодорожников приводил к победе Юрий Семин.

Два раза «Зенит» уступал в финале.

В РПЛ петербуржцы и москвичи заняли первое и второе места соответственно.

Люди в черном

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с 38-летним Сергеем Лапочкиным. Помогут ему Алексей Стипиди и Адлан Хатуев, а запасным рефери назначен Михаил Вилков. С Лапочкиным за честность матча и правильность принятия решений можно быть спокойным – в прошлом сезоне он был признан лучшим арбитром РПЛ.

Котировки букмекеров

Победа «Зенита»: 2,44

Ничья: 3,18

Победа «Локомотива»: 3,27

Ориентировочные составы

«Зенит»

«Локомотив»

Вопрос дня

Кто возьмет Суперкубок? Опрос 205 голосов «Зенит» «Локомотив»

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