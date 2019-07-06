Для обеих команд это был седьмой матч за Суперкубок.

Москвичи быстро открыли счет. На шестой минуте Дмитрий Живоглядов прошел вперед и выдал передачу на Федора Смолова. Форвард получил пас в штрафной и пробил мимо Андрея Лунева. «Зенит» сравнял лишь в добавленное время первого тайма. После подачи с правого края Артем Дзюба скинул в центр штрафной, Сердар Азмун добрался до мяча и расстрелял Гилерме.

После перерыва Азмун схватил кросс с правого фланга, развернулся рядом с защитником Мурило и катнул мяч в угол.

А в конце матча Алексей Миранчук стал героем. На 79-й он закрутил в дальний угол из штрафной, а на 82-й расстрелял Лунева издали и принес трофей железнодорожникам.

3:2 – «Локомотив» стал обладателем «Олимп»-Суперкубка России.

На 91-й минуте Магомед Оздоев схватил вторую желтую карточку за опасную игру и оставил «Зенит» в меньшинстве.

Железнодорожники впервые выиграли этот турнир с 2005 года.

Команда Юрия Семина третий раз подряд участвовала в национальном Суперкубке и уступила в двух предыдущих матчах.

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