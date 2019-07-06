6 июля Семин выиграл третий Суперкубок России вместе с «Локомотивом». После игры с «Зенитом» 72-летний коуч подошел к трибуне, которая скандировала: «Только Семин Юрий Палыч». Вокруг тренер собрались фотографы и операторы, но они не отвлекли Семина от главного.

Финал Суперкубка России завершился со счетом 3:2 в пользу «Локо». На дубль Азмуна москвичи ответили дублем Алексея Миранчука и голом Смолова.

Это 12-й трофей Семина в «Локомотиве».

Железнодорожники выиграли первый Суперкубок России за 14 лет.

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