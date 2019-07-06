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72-летний Семин бодро завел трибуны, которые скандировали кричалку в его честь

72-летний Семин бодро завел трибуны, которые скандировали кричалку в его честь
Eurosport

28 мин. назад

Только Семин Юрий Палыч, хэй-хэй-хэй.

6 июля Семин выиграл третий Суперкубок России вместе с «Локомотивом». После игры с «Зенитом» 72-летний коуч подошел к трибуне, которая скандировала: «Только Семин Юрий Палыч». Вокруг тренер собрались фотографы и операторы, но они не отвлекли Семина от главного.

Финал Суперкубка России завершился со счетом 3:2 в пользу «Локо». На дубль Азмуна москвичи ответили дублем Алексея Миранчука и голом Смолова.

  • Это 12-й трофей Семина в «Локомотиве».
  • Железнодорожники выиграли первый Суперкубок России за 14 лет.

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