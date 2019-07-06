«Зенит» забрал из «Оренбурга» Алексея Сутормина – человека, который провел в РПЛ один сезон, а по ходу карьеры тусил даже в ЛФЛ. Получилось нагло – Сутормин не договорился с сине-бело-голубыми и уехал в «Рубин», но включившийся админресурс напомнил футболисту, где ему будет лучше.

С первым официальным матчем сезона выяснилось, что одного Сутормина «Зениту» не хватит. Пока открыто трансферное окно, можно из каждого клуба зацепить по игроку – это ослабляет конкурентов, не очень напрягает зарплатную ведомость и, возможно, усиливает сам питерский клуб. В матче за национальный Суперкубок менеджмент сине-бело-голубых наверняка приметил парочку парней, которых можно схантить из «Локомотива». И не только парней, и не только из «Локо».

Гилерме

Гилерме, «Локомотив» – «Зенит»Twitter

Капитан «Локомотива» все короткое футбольное лето занимался войной за новый контракт, ведь почему-то подписал старый по чудо-схеме – до этой зимы, а не до конца сезона-2019/20. На «ВТБ-Арене» еще в первом тайме стало как-то отчетливо заметно, у кого из команд все в порядке с голкипером, а кому нужен новый. Андрей Лунев уже на шестой минуте пустил в ближний в несложной ситуации, а Гиля спокойно выбегал из-за штрафной, нойерил моменты и надежно летел на выходы вперед Дзюбы.

Новый вратарь сборной России через медиа выбивал у «Локомотива» зарплату в три млн евро. По последним данным, снизил хотелки до двух мультов, но все равно во Вселенной, в которой Антон Заболотный получает миллион евро в год, – для «Зенита» это не большие деньги для крутого игрока с правильным паспортом на пике карьеры.

Федор Смолов

Федор Смолов («Локомотив»), Игорь Смольников («Зенит»)Twitter

Майкл Джордан мог играть за «Зенит» с 2016 года, если бы Сергей Галицкий согласился на трейд-ин «Газпрома» – обменять топового форварда на сдававшего Кокорина. В «Локомотиве» в конце прошлого сезона Смолов взял первый трофей в карьере (Кубок) и зарядился на новый чемпионат. Вместе с Миранчуками он классно двигался, вылавливал кроссы и прострелы Живоглядова и боролся с центрбеками «Зенита» за мяч и позицию.

Для Федора этот год – решающий. Если прошлый прошел в борьбе за моральное здоровье и уверенность, то в нынешнем у него уже есть трофей, голы за сборную и отсутствие давления. В чемпионате, из которого поуезжали топовые иностранцы, а лучшим бомбардирам хватает 15 мячей, возвращение топ-Смолова очень нужно. Нужно нам всем как зрителям и нужно лиге для роста уровня зрелища.

Алексей Миранчук

В момент, когда «Локомотив» отставал в счете и перешел в давление, было легко потерять голову. На последние 20 минут вышел мощный Эдер, и пусть у «Зенита» всю игру не шли забросы на своего здоровяка, в такие моменты «Локо» было проще мочить в штрафную и смотреть на отскоки. Круто, что у Алексея Миранчука за 12 минут до конца основного времени сработала креативная часть мозга, и он вспомнил про крученый удар из штрафной. Второй гол ему уже подарило вдохновение.

Как и любого заметного русского футболиста, его на каком-то отрезке карьеры фрахтовал «Зенит». Теперь Миранчук-старший в одно лицо отобрал у питерцев Суперкубок. Конечно, такого лучше переманивать, чем против него защищаться. На «ВТБ-Арене» не получилось уже дважды.

Система VAR

Претензии к судейству были у обоих клубов. Например, «Зенит» остался в меньшинстве на последних минутах и при счете 2:3. «Считаю, не было первой карточки – игрок играл чисто в мяч. Руки не свистелись, пенальти были», – сказал на пресс-конференции Сергей Семак. Он не уточнил, что 11-метровые были и в ворота «Зенита», при падении Смолова во втором тайме, например. Но и без этого вопросов действительно хватало, с системой видеоповторов с этим было бы попроще.

Конечно, только питерскому клубу было бы странно разрешать проблемы всей лиги. Но раз их менеджеры выбирают, какие футболисты нужны «Рубину», а какие нет, то почему бы им не разрешать кризисы попроще? Или наоборот помасштабнее? Ведь лучше заниматься установкой VAR, чем сделками, которые портят карму и пиар-имидж клуба.

«Зенит» – «Локомотив» – 2:3

Трансфер Сутормина – выстрел по репутации «Зенита». Чемпионов заслуженно презирают за эту сделку

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