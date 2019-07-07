Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу над «Зенитом» в Суперкубке России и рассказал, что игра Алексея Миранчука понравилась представителю «Барселоны».

«Только за счет характера такие игры не выигрываются, но и без характера они не выигрываются. Я считаю, что команда провела один из лучших матчей за последнее время. Именно команда, вся, целиком. Хотя есть несколько моментов, которые я не могу не выделить. Это эффектная и эффективная игра Смолова, это фантастическая игра Алексея Миранчука. Скажу вам, вчера на трибуне был первый вице-президент «Барселоны» Хавьер Бордас, и он выделил в первую очередь именно Алексея. Крыховяк сыграл прекрасно, как сыграла защита мне тоже понравилось. Команда показала характер, и это свидетельствует о ее зрелости.

Смолов окончательно адаптировался? Федор почувствовал себя своим. Это очевидно и было видно уже в концовке прошлого сезона. Для нас это принципиально важно, учитывая травму Фарфана. Сейчас вообще очень большое давление на линию нашей атаки. И вот эта четверка – Рифат, Федя и братья – очень серьезная история», – цитирует Кикнадзе Sport24.

«Локомотив» выиграл у «Зенита» со счетом 3:2.

Братья Миранчуки – чемпионы России, обладатели Кубка и Суперкубка страны.

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