Похоже, железнодорожники решили подарить трофей «Зениту».

«Локомотив» может выпустить на матч за Суперкубок России против «Зенита» дублирующий состав. Об этом заявил председатель совета директоров Анатолий Мещеряков, комментируя календарь.

«Календарь, мягко говоря, странный. На мой взгляд, семь игр за 21 день, с учетом Суперкубка – это явный перебор. Мы, конечно, будем готовиться к этой игре, но последующий график матчей точно не располагает к хорошей игре, плюс существует вероятность травм. Календарь волей-неволей подталкивает нас к тому, чтобы держать в уме вариант, при котором будем играть вторым составом. Безусловно, Суперкубок – важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр», – цитирует Мещерякова «Чемпионат».

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Матч за Суперкубок России состоится 7 августа в Москве.

«Зенит» выиграл чемпионат и Кубок страны, «Локо» занял второе место в РПЛ.

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