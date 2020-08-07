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Действующий чемпион страны и обладатель Кубка России обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. У «Зенита» отличились Артем Дзюба (14-я минута) и Магомед Оздоев (69), у «Локо» – Ведран Чорлука (72).

Трофей стал третьим для команды Сергея Семака за 34 дня: 5 июля «Зенит» за 4 тура до конца чемпионата стал недосягаем для соперников в РПЛ, а 25 июля сине-бело-голубые обыграли «Химки» и стали обладателями Кубка страны.

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Петербуржцы взяли Суперкубок в пятый раз: ранее они побеждали в 2008-м, 2011-м, 2015-м и 2016-м.

По завоеванным Суперкубкам сине-бело-голубые занимают вторую строчку – первым с семью трофеями идет московский ЦСКА, замыкает тройку «Локомотив» (три титула).

В 2019 году обладателем Суперкубка России стал «Локомотив», обыгравший «Зенит» со счетом 3:2.

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа матчем «Химки» – ЦСКА. «Зенит» в первом туре сыграет с «Ротором», «Локомотив» – с «Рубином». Обе встречи пройдут 11 августа.

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