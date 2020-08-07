Сергей Семак
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Хорват начал этап карьеры в Санкт-Петербурге с завоевания трофея.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебютную игру Деяна Ловрена в составе сине-бело-голубых.
«Ловрен смотрелся очень хорошо, не так просто начинать играть в новом клубе. Показал свой высокий уровень.
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Тяжелая игра, были какие-то помарки, но что касается желания и характера, все проявили себя хорошо. Если в финале кубка мы обязаны были выигрывать и это давило, то сегодня соперник был принципиальным, и с точки зрения желаний и эмоций была хорошая игра. Концовка была действительно нервной, мы проявили самоотдачу и добились победы», – цитирует Семака ТАСС.
- «Зенит» в матче за Суперкубок России выиграл у «Локомотива» со счетом 2:1, Ловрен провел на поле 90 минут.
- В предыдущем сезоне хорват выступал за «Ливерпуль» и стал чемпионом Англии.
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