Не успели болельщики выдохнуть после ядерных Евро-2020 и Копы Америки, как топовый футбол возвращается битвой за Суперкубок России.

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Евро-2020 Уткин: «Дзюба прав. В «Зените» Манчини был дерьмом» 4 ЧАСА НАЗАД

Это первый официальный матч сезона для обеих команд, и судить о их силе можно только по не самому надежному источнику – товарищеским матчам. «Зенит» полуосновным составом расписал мирный договор с «Шальке» и «Вердером», но под конец сборов грохнул «Карлсруэ» (3:1) с вернувшимися участниками Евро.

«Локомотив» вышел из отпуска раньше и провел более насыщенную предсезонку, отыграв 8 матчей, в которых добыл четыре победы, но в последней встрече железнодорожники были биты «Ростовом» (1:2).

Кто посмотрит матч по ТВ

Все задействованные на Евро-2020 футболисты «Локомотива» уже успели вернуться и сыграть в контрольных матчах, так что москвичи предстанут в сильнейшем составе.

За «Зенит» точно не сыграют Эмануэль Маммана и Вилмар Барриос, который еще 9 июля добывал Колумбии бронзовые медали Копы. Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Далер Кузяев и Вячеслав Караваев лишь на прошлой неделе вернулись в расположение «Зенита» и успели частично отыграть матч с «Карлсруэ». У Азмуна было повреждение против «Вердера», но на последний товарняк он вышел и даже оформил дубль. Деян Ловрен присоединится к «Зениту» только в последние дни перед Суперкубком.

Лицом к лицу

«Зенит» доминирует в РПЛ, «Локо» полюбился Кубок, так что это уже третья подряд встреча команд в Суперкубке и четвертая за последние 6 лет. Сейчас преимущество у Питера: победа по пенальти в 2015-м, осечка 2:3 в 2019-м и реванш 2:1 год назад.

А еще была давняя встреча в 2008-м, тогда Суперкубок также ушел в Петербург – 2:1.

Всего «Зенит» брал Суперкубок пять раз при трех поражениях, «Локомотив» – три раза при пяти осечках. Рекорд принадлежит ЦСКА (7 побед).

В прошлом сезоне РПЛ «Локомотив» удержал нулевую ничью в Москве, но в Санкт-Петербурге все закончилось крупной победой сине-бело-голубых – 6:1.

В последний раз «Локомотив» обыграл петербургский клуб 28 сентября 2019-го (1:0).

Калининград впервые в истории принимает Суперкубок. Это седьмой город, в котором проводится турнир.

Котировки букмекеров

Победа «Зенита» в основное время: 1,69

Победа «Локомотива» в основное время: 6,00

Победа одной из команд в серии пенальти: 6,80

«Зенит» – гегемон РПЛ последних лет, который два с половиной месяца назад устроил жесткую и жестокую порку красно-зеленым. Неудивительно, что коэффициент на его успех настолько низкий. Правда, победа «Локо» в основное время все же кажется букмекерам более вероятным исходом, чем победа «Зенита» по пенальти (и что послематчевая серия вообще состоится), хотя Евро-2020, возможно, установил новый тренд.

Из-за Евро и Копы у чемпиона было слишком мало времени для тренировок оптимальным составом. Так что вряд ли даже сильная по российским меркам защита «Зенита» отыграет на ноль. Это делает победу Питера + обе забьют за 3,64 очень соблазнительным вариантом. Тем более в четырех предыдущих суперкубковых встречах «Зенита» и «Локомотива» неизменно забивали оба соперника.

Ориентировочные составы

Где смотреть

Суперкубок в прямом эфире покажет Первый канал, трансляция начнется 17 июля в 18:50. Если у вас нет доступа к телевидению или интернет-трансляции, залетайте на наш текстовой лайвик

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