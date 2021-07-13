Не успели болельщики выдохнуть после ядерных Евро-2020 и Копы Америки, как топовый футбол возвращается битвой за Суперкубок России.
Форма
Евро-2020
Уткин: «Дзюба прав. В «Зените» Манчини был дерьмом»
Это первый официальный матч сезона для обеих команд, и судить о их силе можно только по не самому надежному источнику – товарищеским матчам. «Зенит» полуосновным составом расписал мирный договор с «Шальке» и «Вердером», но под конец сборов грохнул «Карлсруэ» (3:1) с вернувшимися участниками Евро.
«Локомотив» вышел из отпуска раньше и провел более насыщенную предсезонку, отыграв 8 матчей, в которых добыл четыре победы, но в последней встрече железнодорожники были биты «Ростовом» (1:2).
Кто посмотрит матч по ТВ
Все задействованные на Евро-2020 футболисты «Локомотива» уже успели вернуться и сыграть в контрольных матчах, так что москвичи предстанут в сильнейшем составе.
За «Зенит» точно не сыграют Эмануэль Маммана и Вилмар Барриос, который еще 9 июля добывал Колумбии бронзовые медали Копы. Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Далер Кузяев и Вячеслав Караваев лишь на прошлой неделе вернулись в расположение «Зенита» и успели частично отыграть матч с «Карлсруэ». У Азмуна было повреждение против «Вердера», но на последний товарняк он вышел и даже оформил дубль. Деян Ловрен присоединится к «Зениту» только в последние дни перед Суперкубком.
Лицом к лицу
- «Зенит» доминирует в РПЛ, «Локо» полюбился Кубок, так что это уже третья подряд встреча команд в Суперкубке и четвертая за последние 6 лет. Сейчас преимущество у Питера: победа по пенальти в 2015-м, осечка 2:3 в 2019-м и реванш 2:1 год назад.
- А еще была давняя встреча в 2008-м, тогда Суперкубок также ушел в Петербург – 2:1.
- Всего «Зенит» брал Суперкубок пять раз при трех поражениях, «Локомотив» – три раза при пяти осечках. Рекорд принадлежит ЦСКА (7 побед).
- В прошлом сезоне РПЛ «Локомотив» удержал нулевую ничью в Москве, но в Санкт-Петербурге все закончилось крупной победой сине-бело-голубых – 6:1.
- В последний раз «Локомотив» обыграл петербургский клуб 28 сентября 2019-го (1:0).
- Калининград впервые в истории принимает Суперкубок. Это седьмой город, в котором проводится турнир.
Котировки букмекеров
Победа «Зенита» в основное время: 1,69
Победа «Локомотива» в основное время: 6,00
Победа одной из команд в серии пенальти: 6,80
«Зенит» – гегемон РПЛ последних лет, который два с половиной месяца назад устроил жесткую и жестокую порку красно-зеленым. Неудивительно, что коэффициент на его успех настолько низкий. Правда, победа «Локо» в основное время все же кажется букмекерам более вероятным исходом, чем победа «Зенита» по пенальти (и что послематчевая серия вообще состоится), хотя Евро-2020, возможно, установил новый тренд.
Из-за Евро и Копы у чемпиона было слишком мало времени для тренировок оптимальным составом. Так что вряд ли даже сильная по российским меркам защита «Зенита» отыграет на ноль. Это делает победу Питера + обе забьют за 3,64 очень соблазнительным вариантом. Тем более в четырех предыдущих суперкубковых встречах «Зенита» и «Локомотива» неизменно забивали оба соперника.
Ориентировочные составы
Где смотреть
Суперкубок в прямом эфире покажет Первый канал, трансляция начнется 17 июля в 18:50. Если у вас нет доступа к телевидению или интернет-трансляции, залетайте на наш текстовой лайвик.
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