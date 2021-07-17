«Зенит» и «Локомотив» встречались в матче за Суперкубок России третий год подряд. На этот раз они играли на стадионе в Калининграде. Сергей Семак удивил тем, что оставил в запасе капитана сборной России Артема Дзюбу (вместо него в атаке играли Малком, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун), а Марко Николич поставил на край обороны 20-летнего Александра Сильянова.

Петербуржцы открыли счет в первом тайме. Далер Кузяев перехватил неточный пас Гжегожа Крыховяка и разогнал быстрое нападение. Кузяев поставил корпус и точно пробил в нижний угол ворот с линии штрафной.

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Во втором тайме Малком выполнил разрезающий пас между линиями на Азмуна. Защитник «Локо» Пабло ошибся на перехвате, иранец вылетел один на один с Гилерме, оббежал вратаря и внес мяч в сетку.

А на 83-й минуте в результате затянувшейся перепасовки между защитниками и Гилерме, вратарь не обработал мяч и подарил его Артему Дзюбе, тот уступил удар Александру Ерохину, который довел счет до крупного.

3:0 – Кузяев, Азмун и Ерохин принесли петербургскому клубу первый трофей в сезоне-2021/22.

«Зенит» второй год подряд победил в Суперкубке страны и приблизился по победам в турнире к ЦСКА. У питерского клуба шесть трофеев (у армейцев – семь).

«Локомотив» проиграл четвертый финал Суперкубка за последние пять лет.

Сердар Азмун после дубля в 2019 году забил третий мяч в Суперкубке и повторил рекорд по голам в турнире. До иранца три банки клал экс-форвард ЦСКА Жо.

Команды стартуют в чемпионате России-2021/22 в субботу, 24 июля. «Локомотив» дома сыграет с тульским «Арсеналом», «Зенит» на выезде встретится с «Химками».

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