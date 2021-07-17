В матче Суперкубка России «Локомотив» проиграл «Зениту» со счетом 0:3. Разгромным счет сделал Александр Ерохин, который забил третий мяч благодаря грубой ошибке Маринато Гилерме.

Вратарь «Локо» получил пас от Пабло, но мяч отскочил от бразильца слишком далеко. Этим воспользовался Артем Дзюба, который подобрал отскок, а затем отдал мяч Ерохину – Александру осталось расстрелять пустые ворота.

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Еще по мячу забили Далер Кузяев и Сердар Азмун.

«Зенит» завоевал шестой Суперкубок России в истории.

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