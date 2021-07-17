Перед матчем Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» зрителей должен был ожидать приятный сюрприз. На поле выехала машинка – такая же появлялась на поле перед открытием и финалом Евро-2020.

Вернуться своим ходом у автомобиля не вышло. Что-то пошло не так, поэтому игрушку утащил с поля сотрудник стадиона.

Суперкубок России Почему Гилерме не взяли на Евро? Видеоответ – по ссылке 40 МИНУТ НАЗАД

«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0 и выиграл шестой Суперкубок России в своей истории.

«Локомотив» проиграл четвертый финал Суперкубка за последние пять лет.

Суперкубок России «Зенит» разгромил «Локомотив» и взял 6-й Суперкубок в истории ЧАС НАЗАД