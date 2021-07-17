Перед матчем Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» зрителей должен был ожидать приятный сюрприз. На поле выехала машинка – такая же появлялась на поле перед открытием и финалом Евро-2020.
Вернуться своим ходом у автомобиля не вышло. Что-то пошло не так, поэтому игрушку утащил с поля сотрудник стадиона.
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