Перед матчем Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» зрителей должен был ожидать приятный сюрприз. На поле выехала машинка – такая же появлялась на поле перед открытием и финалом Евро-2020.
Вернуться своим ходом у автомобиля не вышло. Что-то пошло не так, поэтому игрушку утащил с поля сотрудник стадиона.
Суперкубок России
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- «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0 и выиграл шестой Суперкубок России в своей истории.
- «Локомотив» проиграл четвертый финал Суперкубка за последние пять лет.
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