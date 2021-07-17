На 50-й минуте Суперкубка России Артем Дзюба улыбчиво двинул на разминку с Андреем Мостовым: видимо, капитану понравилось следить за «Зенитом» со скамейки. Сергей Семак намекнул на перемены в основе еще до игры с «Локомотивом»: «Что касается функционального состояния, пока все игроки чувствуют себя по-разному. Важно определиться с футболистами, которые готовы лучше». В список здоровых и энергичных гигантский форвард не вошел, а питерская команда показала, как может действовать без ключевого страйкера.

Первым элементом «Зенита» без Дзюбы оказался смертоносный прессинг. Команда Семака извлекла из персонального давления гол Далера Кузяева. В первом тайме питерцы как минимум шесть раз вернули владение на чужой половине. «Локомотиву» было душно и некомфортно.

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После гола Кузяева «Зенит» отказался от давления за центральной линией. Семак перевел команду на низкий блок и схему 4-1-4-1, которая перетекала в 4-4-2 благодаря Себастьяну Дриусси. Выбор расстановки зависел от позиции аргентинца: рядом с Сердаром Азмуном или под иранцем.

Гибкая позиция Дриусси: может как включиться к Азмуну, так и остаться в средней линии. От места Себастьяна будет зависеть схема «Зенита»: 4-4-2 или 4-1-4-1. Фото: Other Agency

В отсутствие Дзюбы Дриусси отбегал звездный матч и в атаке. Себастьян не смог сыграть таргетмена, зато носился в амплуа десятки и вкалывал в финальной трети. На 4-й минуте аргентинец отобрал мяч на чужой половине, проскочил защитника и прострелил в штрафную. На 7-й – выстоял под жестким давлением после паса Вендела и продвинул атаку «Зенита» на Малкома. Визуально 11-й номер набрал мышц и массы – именно физика помогала ему против плотной защиты «Локомотива».

Еще одной звездой атаки «Зенита» стал Вендел. Как и Дриусси, внешне бразилец прибавил в мощи, но главным его оружием остался интеллект. В первом тайме команда Семака выходила на чужую половину через левый фланг, а затем резко передавала мяч направо. Восьмой номер обеспечивал переходы умной игрой в средней линии.

Вендел отлично чувствовал Дугласа Сантоса. Если фулбек стягивался поглубже, опорник открывался в центральном круге под короткий пас или забегал в финальную треть по левому флангу. Если защитник двигал вперед, плеймейкер заполнял его место в первой линии.

Во втором тайме «Зенит» отказался от розыгрышей низом. Главной причиной стал переход Марко Николича на активный прессинг. За первые пять минут после перерыва Михаил Кержаков дважды вынес мяч под давлением. Позже за розыгрыши из глубины взялся Ярослав Ракицкий.

В новых условиях «Зенит» вспомнил старые методички: моменты на 52-й и 55-й минутах пришли после заброса Ракицкого в финальную треть. Обычно целью лонгболлов становится Дзюба, но без Артема роль таргетмена взял на себя Малком. Несмотря на низкий рост (172 см, если верить клубному сайту), бразилец стягивал защитников и освобождал подбор для Азмуна – все в чемпионских традициях Семака.

На 60-й минуте Сергей Богданович впустил Дзюбу в игру. «Зенит» закрыл отрезок без капитана. За час в отсутствие Артема питерская команда показала гибкие защиту (давила «Локо» прессингом на старте матча, затем откатилась в низкий блок) и атаку (в первом тайме полагалась на розыгрыши низом, после перерыва чаще ставила на забросы).

Успех в Суперкубке не означает, что Семаку нужно срочно отказываться от Дзюбы. Победа над «Локо» скорее намекает: в Питере есть жизнь даже без форварда-тотема.

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