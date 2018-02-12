Getty Images
Игрок неаккуратно метнул бутылку с водой и едва не снес голову Марку Клаттенбургу
Англичанину тяжело приходится в Саудовской Аравии.
Марк Клаттенбург, с 2017 года обслуживающий матчи чемпионата Саудовской Аравии, оказался на грани получения травмы во время встречи между «Аль-Иттифак» и «Аль-Фейха».
В конце первого тайма в игре случилась пауза из-за повреждения одного из игроков. Футболисты отправились попить воды, когда случился неприятный инцидент: защитник «Аль-Иттифака» Хуссейн Эль-Сайед метнул бутылку партнеру, но едва не попал в голову Клаттенбургу.
Арбитр отделался легким испугом. Незадачливый игрок избежал предупреждения, вовремя бросившись в объятия Марка.
- Встреча завершилась вничью – 1:1.
- Клаттенбург отработал четыре матча в 2018 году и показал 13 желтых карточек.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте