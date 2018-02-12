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Игрок неаккуратно метнул бутылку с водой и едва не снес голову Марку Клаттенбургу

Игрок неаккуратно метнул бутылку с водой и едва не снес голову Клаттенбургу
Eurosport

26 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Англичанину тяжело приходится в Саудовской Аравии.

Марк Клаттенбург, с 2017 года обслуживающий матчи чемпионата Саудовской Аравии, оказался на грани получения травмы во время встречи между «Аль-Иттифак» и «Аль-Фейха».

В конце первого тайма в игре случилась пауза из-за повреждения одного из игроков. Футболисты отправились попить воды, когда случился неприятный инцидент: защитник «Аль-Иттифака» Хуссейн Эль-Сайед метнул бутылку партнеру, но едва не попал в голову Клаттенбургу.

Арбитр отделался легким испугом. Незадачливый игрок избежал предупреждения, вовремя бросившись в объятия Марка.

  • Встреча завершилась вничью – 1:1.
  • Клаттенбург отработал четыре матча в 2018 году и показал 13 желтых карточек.

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