Eurosport
Бразилец из Саудовской Аравии запустил чумовую свечу и упал от удивления
В мире есть еще один крутой Жоржиньо.
Ты и не подозревал о матче второго тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия», а там случился невероятной красоты гол.
На 64-й минуте бразильский полузащитник гостей Жоржиньо с 20 метров одним касанием в падении послал мяч над вратарем под перекладину ворот «Аль-Иттихада».
- «Аль-Кадисия» разгромила соперника со счетом 3:0.
- «Рыцари Востока» набрали 4 очка из 6 возможных в двух стартовых турах.
- Предыдущие 5 сезонов Жоржиньо выступал за «Атлетико Гоияниенсе», с которым в 2016 году вышел из бразильской Серии В в Серию А.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте