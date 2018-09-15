Бразилец из Саудовской Аравии запустил чумовую свечу и упал от удивления

Ты и не подозревал о матче второго тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия», а там случился невероятной красоты гол.

На 64-й минуте бразильский полузащитник гостей Жоржиньо с 20 метров одним касанием в падении послал мяч над вратарем под перекладину ворот «Аль-Иттихада».

«Аль-Кадисия» разгромила соперника со счетом 3:0.

«Рыцари Востока» набрали 4 очка из 6 возможных в двух стартовых турах.

Предыдущие 5 сезонов Жоржиньо выступал за «Атлетико Гоияниенсе», с которым в 2016 году вышел из бразильской Серии В в Серию А.

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