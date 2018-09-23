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Сэйв столетия: парень корчился от боли на линии ворот и ягодицами спас соперника от гола

Сэйв столетия: парень корчился от боли на линии ворот и ягодицами спас соперника от гола
Eurosport

26 мин. назад

До жути смешное безумие.

Игроки чемпионата Саудовской Аравии подарили термину «возня» точное определение.

Мяч, словно намыленный, выныривал из рук вратаря, а его противник пытался обыграть пустое пространство. Но главной звездой стал парень, который корчился от боли в воротах, и совершенно случайно прямо на линии спас сооперника филейной частью.

  • Сборной Саудовской Аравии было менее весело на ЧМ-2018 – команда не вышла из группы, но разок победила.

Черчесов: «Саудовская Аравия играет как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чили»

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