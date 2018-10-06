Пока «Спартак» мучается на русских полях, Хурадо кладет чудо-банки на саудовской земле
Испанец отжигает.
Полузащитник «Аль-Ахли» Хосе Мануэль Хурадо забил прекрасный гол в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Файзали».
В добавленное к первому тайму время бывший спартаковец получил мяч на левом фланге, сместился в центр и неотразимо пробил в дальнюю девятку без шансов для кипера, сделав счет 2:0.
- Во втором тайме голов зрители не увидели.
- Хурадо забил первый гол в пяти пяти матчах за клуб из Саудовской Аравии. Он перешел в «Аль-Ахли» из «Эспаньола» летом на правах свободного агента.
- За «Спартак» Хурадо выступал с 2012 по 2015 год.
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