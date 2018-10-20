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Дерзкий уругваец поджег размеренную игру саудитов голевым слаломом в стиле Лео Месси

Дерзкий уругваец поджег размеренную игру саудитов голевым слаломом в стиле Месси
Eurosport

1 час назад

Как его занесло-то туда.

Уругвайский полузащитник клуба чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» Браиан Алеман забил крутой гол в матче против «Аль-Ахли».

23-й номер получил мяч в центре поля и совершил слаломный проход, пройдя нескольких соперников и вколотив мяч в сетку.

  • Алеман сделал счет разгромным – 4:1. По итогу результат больше напоминал хоккейный – 6:2.
  • Браиан забил первый гол за саудовский клуб. До летнего перехода 28-летний уругваец два сезона играл за аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима».
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