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Гол саудовского защитника, чей магический финт перед страйком войдет во все подборки года

Гол саудовского защитника, чей магический финт перед страйком войдет во все подборки года
Eurosport

1 час назад

99% форвардов неспособны на такое.

Защитник «Аль-Вехда» Абдулла Аль-Зори принес команде победу в матче против «Охода» феноменальным голом с зашкаливающей техникой.

31-летний саудит принял мяч в штрафной и попытался пробить сразу, но попал в защитника. Абдулла не растерялся и магическим финтом пролез сквозь уже двух игроков «Охода» и внешней стороной стопы подсек мяч в сетку.

  • Аль-Зори сделал счет 2:1, спустя семь минут «Аль-Вехда» забила третий гол и установила окончательный счет.
  • Предыдущий гол Аль-Зори в чемпионате Саудовской Аравии был датирован сезоном-2015/16.
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