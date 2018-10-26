Гол саудовского защитника, чей магический финт перед страйком войдет во все подборки года

Защитник «Аль-Вехда» Абдулла Аль-Зори принес команде победу в матче против «Охода» феноменальным голом с зашкаливающей техникой.

31-летний саудит принял мяч в штрафной и попытался пробить сразу, но попал в защитника. Абдулла не растерялся и магическим финтом пролез сквозь уже двух игроков «Охода» и внешней стороной стопы подсек мяч в сетку.

Аль-Зори сделал счет 2:1, спустя семь минут «Аль-Вехда» забила третий гол и установила окончательный счет.

Предыдущий гол Аль-Зори в чемпионате Саудовской Аравии был датирован сезоном-2015/16.

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