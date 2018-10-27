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Парень из Саудовской Аравии впечатался в Жорже Жезуса, но коуч поднялся роскошным кувырком

Парень из Саудовской Аравии впечатался в Жезуса, но коуч поднялся роскошным кувырком
Eurosport

59 мин. назад

Экс-тренеру «Спортинга» и «Бенфики» весело.

25 октября «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад» в матче чемпионата Саудовской Аравии (3:1). Но всех развеселил не футбол, а коуч клуба из Эр-Рияда Жорже Жезуш.

Все развивалось по принципу падающих друг на друга доминошек. Сперва футболист «Аль-Хиляля» толкнул соперника. Тот, вылетев за боковую, повалил Жезуша. Жорже упал на спину, перекатился на лопатки и в кувырке назад поднялся на ноги. К коучу подошел виновник падения, мужчины пожали друг другу руки.

  • С 2015 по 2018 год Жорже тренировал «Спортинг».
  • Летом 2018-го Жезуш подписал с «Аль-Хилялем» однолетний контракт с опцией продления на год.
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