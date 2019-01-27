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Легендарный 35-летний узбекский вратарь Игнатий Нестеров перешел в клуб из Саудовской Аравии
Ранее карьера мужчины состояла только из команд чемпионата Узбекистана.
35-летний голкипер сборной Узбекистана Игнатий Нестеров подписал контракт с клубом высшего дивизиона чемпионата Саудовской Аравии «Ухуд». До этого мужчина выступал за «Локомотив» из Ташкента.
Соглашение действует до конца сезона-2018/19.
- С 2002 года Нестеров защищал ворота сборной Узбекистана в 106 матчах, в том числе на Кубке Азии. Сборная вылетела из турнира на стадии 1/8 финала, уступив Австралии в серии пенальти (2:4).
- В таблице лиги «Ухуд» занимает последнюю, 16 строчку.
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